وقع حادث انقلاب سيارة موظفي السفارة القطرية في مصر على طريق الطور - شرم الشيخ، نتيجة فقدان قائد السيارة السيطرة عليها.

الحادث أسفر عن وفاة كلا من: "عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإنه أُصيب كلا من: "عبد الله بن عيسى الكواري، ومحمد البوعينين، وتم نقلهما إلى المستشفى وإيداعهما قسم الرعاية المركزة".

وانتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادثة للتعامل مع الموقف، ونقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.