الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الليلة عدد من الشوارع بنطاق حي غرب المنصورة مساء اليوم السبت، شملت شارع الترعة ومحطة السرفيس "الشيماء" بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، وعدداً من الشوارع بنطاق المدينة، لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية محطة سرفيس الشيماء بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، ووجه بزيادة عدد سيارات السرفيس لنقل المواطنين وعدم تكدسهم وانتظارهم خاصة في أوقات الذروة، وشدد على استمرار أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة ومنع وجود أي إشغالات بالشارع العام أو إعاقة حركة المرور والسير، وحرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين، مؤكداً أن الهدف الأول هو تلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات تليق بهم، وأن العمل الميداني والمتابعة المستمرة أساس تحسين المرافق العامة وتحقيق رضا المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، منفذ بشارع أحمد ماهر، ووجه للأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة وعدم اعاقة الشارع ومنع وجود أي إشغالات أمام المنفذ، مؤكدا على استمراره في الجولات الميدانية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد بنفسه من توفير الخدمات اللازمة للمواطنين واحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك بحضور، أحمد عرفة، و سهام صلاح، والدكتورة رولا مدحت نواب رئيس حي غرب المنصورة.