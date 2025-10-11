الدقهلية - رامي محمود:

"أنا مشوفتش نظافة في طلخا بالمستوى اللى احنا فيه ده من 20 سنة ياسيادة المحافظ".. بتلك الكلمات وجه أحد المواطنين حديثه إلى محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، خلال جولة تفقدية بنطاق مدينة طلخا، مساء اليوم، زار خلالها منطقة القنطرة وشارع المعاهدة وسوق طلخا الحضاري الجديد المقرر تشغيله خلال الأيام المقبلة.

وخلال تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة البلدورات بشارع المعاهدة أمام قنطرة طلخا فوجئ بأحد المواطنين ينزل من دراجته الهوائية لينادي عليه:"يا سيادة المحافظ أنا ممكن اكلمك"، ليتوجه المحافظ ناحيته ويصافحه، بعدها قال المواطن:" انا مشوفتش نظافة فى الشارع من 20 سنة فاتت زى اللى بنشوفه دلوقتي ودي شهاده لله"، ليرد عليه "مرزوق قائلا:" ساعدوني علشان اعمل لكم الأحسن دايما لأن احنا شغالين هنا لخدمتكم".

وتابع المحافظ قائلا: أن منظومة النظافة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للحفاظ على المستوى اللائق منها، مثنيا على أداء شركة النظافة العاملة بمدينة طلخا من رفع تراكمات القمامة أولا بأول .

يذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أجرى جولة تفقدية بعدد من شوارع مدينة طلخا ومنطقة السوق، للوقوف على الطبيعة على حالة الشارع، ووجه بالبدء في انتقال الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري الذي أقيم على ترعة الساحل.

وتفقد محافظ الدقهلية شارع مجمع المدارس بمنطقة الكاكولا، وشارع البحر الأعظم وأسفل كوبري الجيش وتفقد الباعة الجائلين بالمنطقة واستمع اليهم ووجه بنقل كافة الباعة الجائلين إلى سوق طلخا الحضاري المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة، ثم تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة قنطرة طلخا من تطوير البلدورات بطريق المعاهدة وإنشاء ميدانين بالمنطقة، وتفقد السوق الحضاري الجديد بعد إجراء القرعة العلنية والتي أسفرت عن فوز 84 بائع .

رافق محافظ الدقهلية خلال الجولة اسلام النجار، رئيس المدينة ومحمد انور، نائب رئيس المدينة.