الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 42 عامًا، بعد إصابته بنزيف حاد بالمخ وكسور بعظام الجمجمة نتيجة حادث طريق.

وقال بيان لمديرية الصحة بالدقهلية أن المريض قد وصل إلى استقبال المستشفى وهو يعاني من اضطراب شديد في درجة الوعي ونزيف من الأنف والأذن، وتم على الفور تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية، التي أظهرت وجود كسور متعددة بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وجرى حجز المريض بوحدة العناية المركزة، وبعد 6 ساعات من المتابعة الدقيقة، تبين زيادة حجم النزيف وتدهور مستوى الوعي، مما استدعى التدخل الجراحي العاجل.

وخلال العملية جرى رفع عظام الجمجمة لإزالة الانضغاط عن أنسجة المخ، وتكللت الجراحة بالنجاح، والمريض الآن تحت العلاج والمتابعة بالقسم الداخلي.