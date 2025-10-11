إعلان

مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية يُنجز عملية مرارة وقنوات مرارية دقيقة بالمنظار

كتب : مصراوي

05:53 م 11/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية
  • عرض 6 صورة
    مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية
  • عرض 6 صورة
    عملية مرارة وقنوات مرارية دقيقة بالمنظار
  • عرض 6 صورة
    عملية مرارة وقنوات مرارية دقيقة بالمنظار
  • عرض 6 صورة
    مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مستشفى فايد التخصصي نجاحًا جديدًا داخل غرف العمليات، حيث تمكن فريق الجراحة العامة من إجراء عملية دقيقة لاستئصال المرارة وتوصيل القنوات المرارية بالأمعاء، باستخدام أحدث تقنيات الجراحة والمناظير المتطورة. وتعد هذه العملية واحدة من الجراحات المعقدة التي تتطلب مهارة عالية ودقة في التنفيذ لضمان سلامة المريض وتحقيق أفضل النتائج.

وأجريت الجراحة تحت إشراف فريق طبي متخصص ومدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، مع التركيز على الدقة في التشخيص، والأمان الكامل أثناء الجراحة، والمتابعة الدقيقة للحالة بعد العملية حتى التعافي التام. وقد تم تطبيق جميع معايير الجودة والسلامة وفق البروتوكولات الطبية الحديثة المعتمدة عالميًا، مما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الأداء داخل المستشفى.

شارك في تنفيذ العملية نخبة من الأطباء الاستشاريين والمتخصصين في مجال الجراحة العامة والمناظير، إلى جانب طاقم تمريض مؤهل يمتلك الخبرة والكفاءة في التعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة. كما تمت العملية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الدكتور أحمد ناصف مدير المستشفى، والدكتورة إلهام خالد مدير العمليات، اللذين أكدا أن هذا النجاح يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطواقم الطبية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى فايد التخصصي عملية مرارة جراحة دقيقة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل اللمسات الأخيرة لمراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة بشرم الشيخ -صور
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي