"مبروك عليكي الإعدام".. أول تعليق من أم الأطفال الستة في مأساة دلجا (فيديو

المنيا - جمال محمد:

أحالت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الأولى، اليوم السبت، أوراق المتهمة "هاجر. أ. ع" إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، بعد اتهامها بقتل زوجها وأطفاله الستة في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، في واقعة هزت الشارع المصري خلال الأسابيع الماضية.

وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أسر الضحايا وعدد من أهالي القرية، الذين تابعوا قرار المحكمة وسط حالة من التأثر الشديد، مطالبين بالقصاص العادل لأرواح الأطفال الأبرياء ووالدهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن كشفت التحقيقات قيامها بدسّ مادة سامة في طعام أفراد الأسرة، ما تسبب في وفاة الأب وأبنائه الستة تباعًا، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة المنيا.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، عندما تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول عدد من الأطفال إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، قبل أن يتوفى جميعهم لاحقًا، ليتبيّن من التحريات أن وراء الجريمة زوجة الأب الثانية.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

