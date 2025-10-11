المرحلة النهائية من رصف طريق "تنيدة - منفلوط" تدخل حيز التنفيذ

الوادي الجديد - محمد الباريسي:



أعلن جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال المرحلة النهائية لرصف محور تنيدة–منفلوط، الذي يربط قلب محافظة الوادي الجديد من مدينتي الداخلة وشرق العوينات وحتى محافظة أسيوط، بطول إجمالي يبلغ 280 كيلومترًا، وبعرض 11 مترًا، ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية.

وأوضح اللواء هشام محمد عبدالسلام، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ المرحلة الأخيرة من رصف الطريق بطول 10 كيلومترات ناحية منفلوط، ليكتمل بذلك تنفيذ المحور بالكامل.

وأشار رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف في أكثر المناطق وعورة بالطريق، وتحديدًا عند منطقة جبال النقب بموازاة قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، حيث ترتفع تلك المنطقة لمسافة كبيرة عن سطح الأرض.



ولفت إلى أنه تم تنفيذ خطوط هندسية للطريق لتفادي التعرجات الوعرة المشابهة لتلك الموجودة بطريق الخارجة–أسيوط، كما رُوعيت الأبعاد القياسية لمخرات السيول التي تخترق الطريق قبل الصعود إلى هضبة النقب، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وأضاف رئيس جهاز التعمير أن المشروع نُفذ على ثلاث مراحل بطول إجمالي 300 كيلومتر، بدءًا من نقطة الكيلو "صفر" وحتى نهاية الطريق.



وتضمنت المرحلة الأولى رصف 60 كيلومترًا من مطار الداخلة حتى تقاطع طريق شرق العوينات وامتداد تنيدة، مرورًا بمنطقة النقب حتى الكيلو 100.

وأكد "عبدالسلام" أن فرق العمل نجحت في تجاوز أصعب المناطق الجبلية عند ارتفاع نحو 500 متر عن مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أنه يُجرى حاليًا تنفيذ استراحات ومحطات خدمة على طول الطريق، إلى جانب مخطط لتنمية اقتصادية وزراعية وصناعية على امتداد المحور.