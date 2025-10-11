"الشرّبات" يملأ شوارع شرم الشيخ.. فرحة مصرية بوقف الحرب على غزة (صور)

نهاية اليوم الرابع.. ارتفاع عدد مرشحي برلمان قنا إلى 85 شخصًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

عمّت أجواء من الفرح شوارع مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، احتفالًا بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة، حيث قام المواطنون بتوزيع "الشربات" على السائحين والزائرين المصريين، تعبيرًا عن سعادتهم بإنهاء القتال وبدء مرحلة جديدة من السلام.

وتستعد مدينة السلام شرم الشيخ لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيع اتفاق السلام ووقف الحرب على غزة، في زيارة هي الأولى له للمدينة بعد نجاح المفاوضات التي رعتها مصر.

وشهدت سماء شرم الشيخ طائرات تحمل أعلام مصر وفلسطين احتفالًا بجهود الوساطة المصرية التي أنهت الحرب، وسط أجواء من البهجة والفخر الوطني.

وأعرب أهالي جنوب سيناء عن فرحتهم الكبيرة بهذا الحدث التاريخي، مؤكدين أن التوصل إلى السلام من أرض السلام هو انتصار جديد للدبلوماسية المصرية.