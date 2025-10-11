بالأسماء.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن الدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، اليوم السبت، عن فوز قائمة "نور المستقبل" في انتخابات التجديد النصفي لاختيار 4 أعضاء جدد بمجلس النقابة، بواقع عضوين فوق السن وعضوين تحت السن.

وأوضح نقيب الأطباء أن نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز:

- المقعدين المخصصين لفئة فوق السن: الدكتور محمود بكر والدكتور عثمان محمود.

- المقعدين المخصصين لفئة تحت السن: الدكتور أحمد حمدان والدكتور مصطفى كامل.

وأشار عبد الحميد إلى أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية، وتمت تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبد الرحيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار وليد لافي، إلى جانب اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، والتي ضمت كلًا من: الدكتور عبد الحكيم عبد الستار، الدكتور محمد عرفة عثمان، والدكتور شادي نادي.