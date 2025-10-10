إعلان

"الورد كانشح".. أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك -صور

كتب : محمد محروس

08:04 م 10/10/2025
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (8)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (6)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (4)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (3)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (2)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (10)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (1)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (7)
    أهالي الأقصر يزفون عروسة أجنبية فى معبد الكرنك (9)

الأقصر - محمد محروس:

تحولت منطقة البازارات السياحية في الأقصر بمعبد الكرنك فى الأقصر إلى ما يشبه قاعة أفراح شعبية بعد أن ظهرت سائحة أجنبية مرتدية فستان زفاف أبيض، لتخطف الأنظار وسط الزغاريد والأغاني الجنوبية.

اللقطات التي وثقها أحد المرشدين السياحيين أظهرت العروس الأجنبية تمشي بخطوات واثقة بين جدران المعبد العريق، بينما كانت صديقتها تسير خلفها ممسكة بذيل الفستان، قبل أن يفاجئهما الباعة المحليون بزغاريد متتالية وأغانٍ تراثية على الطريقة الصعيدية.

وخلال لحظات، تحول المكان إلى احتفال عفوي مبهج، إذ ردد الباعة أغنية “الورد كانشح” التي تشتهر في الأعراس الجنوبية، وعلت أصوات التهاني الممزوجة بالضحك والدهشة.

واكتملت الأجواء حين ظهر العريس الأجنبي حاملًا شمسية في يده، متجهًا نحو عروسه بابتسامة واسعة، في مشهد جمع بين الطرافة والعفوية، وأعاد للأذهان طقوس الفرح الصعيدي وسط عبق الحضارة القديمة.

