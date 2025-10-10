القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق السلام – الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطى مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، يفيد بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة: أحمد علي عبد التواب 17 سنة من أبو زعبل ما بعد الارتجاج، وعبد الناصر عبد التواب عبد الجيد 33 سنة من أبو زعبل ما بعد الارتجاج، ومحمد تامر فاروق 22 سنة من أبو زعبل مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات، وتامر عدلي عبد المقصود 36 سنة من 15 مايو مصاب بسحجات وكدمات وكسر بالساق، وأماني محمد يوسف 38 سنة من النهضة مصابة بسحجات وكدمات وكسر بالساق، وندى حمادة هلال 17 سنة من الخانكة مصابة بما بعد الارتجاج، وحسام أحمد علي 24 سنة من حدائق القبة مصاب بكسر باليد اليسرى.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد إزالة المركبة من الطريق.

وتشير المعاينة الأولية إلى أن اختلال عجلة القيادة كان السبب في وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.