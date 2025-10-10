أسيوط - محمود عجمي:

شهدت نقابة أطباء أسيوط الفرعية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لاختيار 4 أعضاء جدد بمجلس النقابة، بواقع اثنين فوق السن واثنين تحت السن، وذلك ضمن عملية انتخابية تهدف إلى تجديد نصف عدد أعضاء المجلس وممثلي النقابة الفرعية في النقابة العامة.

تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبدالرحيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار وليد لافي، إلى جانب اللجنة العامة المشرفة على العملية الانتخابية والتي تضم الدكتور عبدالحكيم عبدالستار، والدكتور محمد عرفة عثمان، والدكتور شادي نادي.

وأوضح الدكتور ضياء عبدالحميد، نقيب أطباء أسيوط، أن عدد المرشحين بلغ 11 طبيبًا يتنافسون على 4 مقاعد، منهم 8 مرشحين فوق السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا)، و3 مرشحين تحت السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا).

وأشار نقيب أطباء أسيوط إلى أن الإقبال شهد تزايدًا ملحوظًا عقب صلاة الجمعة، لافتًا إلى تخصيص لجنة للوافدين لتيسير التصويت للأطباء المتواجدين داخل المحافظة من خارجها.

وأضاف "عبدالحميد" أن عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 8 آلاف طبيب ممن سددوا الاشتراكات، داعيًا جميع الأطباء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار من يرونه الأجدر بتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم المهنية.

وأكدت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها مباشرة بدء عملية الفرز داخل مقر النقابة الفرعية، مشددة على أن جميع مراحل العملية الانتخابية تتم في إطار من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل.