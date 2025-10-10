بالصور- محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير طريق الحرية

منافسة قوية في انتخابات "أطباء أسيوط" على مقاعد التجديد النصفي (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور الحرية "شارع أبو قير"، أحد أهم الشرايين المرورية الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وتابع المحافظ المرحلة الثانية من أعمال المشروع الممتدة من شارع إبراهيم الشريف حتى منطقة الإبراهيمية مرورًا بمنطقة سيدي جابر.

ووجّه الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتحقيق الانسياب المروري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدّد على الإسراع في استكمال أعمال الرصف وتركيب البلدورات والإنترلوك، والانتهاء من أعمال الإنارة والتشجير والتجميل بما يليق بمكانة مدينة الإسكندرية التاريخية والسياحية.

واستمع المحافظ إلى عدد من ملاحظات وشكاوى المواطنين، موجّهًا بسرعة دراستها والعمل على حلها الفوري، قائلاً: "خدمة المواطن هي محور العمل التنفيذي بالمحافظة".

وتأتي أعمال تطوير محور الحرية في إطار رؤية شاملة لتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة في الإسكندرية.