جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة طابا، لتفقد مشروع تنفيذ 60 منزلًا بدويًا بقرية رأس النقب، الذي جرى الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 110 ملايين جنيه، بتمويل من جهاز التعمير وتنفيذ الشركة الهندسية للمقاولات، وذلك لتوفير مساكن ملائمة لأهالي القرية.

وأوضح المحافظ أن المنازل جاهزة تمامًا، وجارٍ حاليًا تحديد أسماء المستحقين تمهيدًا لتسليمها، موجهًا بسرعة إنهاء مشكلة مياه الشرب بالقرية، والتي جرى بالفعل حلها بعد البدء في توصيل خط مياه جديد من محطة طابا إلى رأس النقب، لضمان وصول المياه بشكل منتظم ودائم للأهالي، واستمع المحافظ أيضًا إلى مطالب المواطنين، مؤكّدًا العمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل.

وتابع المحافظ أعمال اللجنة المشكلة من الديوان العام لمتابعة سير الخدمات بالمحافظة، والتي شملت المركز التكنولوجي بالمدينة، والحملة الميكانيكية، ونظام المخلفات، وأعمال الحوكمة، والتفتيش والتحصيل للمستحقات والمتأخرات. كما اطلع على تقارير تفصيلية حول نسب الإنجاز ومستوى الأداء في مدن خليج العقبة (دهب، نويبع، وطابا).

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة واضحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بشكل مستمر، من خلال رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التنفيذية، وتلبية احتياجات المواطنين بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

وقدّم المحافظ في لفتة إنسانية هدية لأهالي قرية رأس النقب بمناسبة اقتراب موسم الشتاء، شملت توزيع بطاطين وألحفة، تأكيدًا على تقدير الدولة لأبنائها وحرصها على دعمهم في جميع الظروف.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود في مدن المحافظة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي والزائرين على حد سواء.