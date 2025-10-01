رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية شملت كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.

ورافقه خلال الجولة الدكتور أسامة ندا، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور هاني شحتة، وعدد من وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية وتبادل الحوار مع الطلاب، مؤكدًا أن أبواب قيادات الجامعة مفتوحة دائمًا أمامهم لتلبية احتياجاتهم وحل أي عقبات قد تواجههم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التفوق الجامعي لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يشمل أيضًا بناء شخصية متكاملة قادرة على التفاعل الإيجابي مع الأساتذة والمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، مع الالتزام بالقواعد الأخلاقية والسلوكية داخل الحرم الجامعي.

وأضاف "الجيزاوي" أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بأفكار الطلاب المبتكرة، وتشجع على تحويلها إلى مشروعات ونماذج عملية تحقق مردودًا اقتصاديًا حقيقيًا.

وتابع رئيس الجامعة فعاليات المعسكر الكشفي الذي نظمته إدارة رعاية الشباب لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، حيث جرى استعراض الأنشطة الطلابية والإبداعية والفنية المختلفة، بما يعزز من روح الانتماء والتفاعل بين الطلاب.