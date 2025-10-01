ضبط مركز وهمي لعلاج السمنة والنحافة بالباجور وإحالة مديرته للنيابة

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية استهدفت المراكز الطبية غير المرخصة بالشارع الطبي الخاص، وأسفرت عن ضبط مركز "ه - س" لعلاج السمنة والنحافة بمدينة الباجور تديره سيدة تدعى (ج.س.ا) حاصلة على مؤهل تربية نوعية، حيث كانت تمارس مهنة الطب بدون ترخيص منتحلة صفة طبيبة وتدير المركز بدون أي اعتماد قانوني، وعُثر بداخله على أدوية وحقن تخسيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية

وجرى إبلاغ مركز شرطة الباجور وهيئة الدواء المصرية حيث جرى القبض على المذكورة وتحريز المضبوطات بواسطة هيئة الدواء والعلاج الحر وتحرير محضر جنحة ضدها بالإضافة إلى غلق وتشميع المركز بالجمع الأحمر لعدم حصوله على تراخيص مزاولة النشاط الطبي

وأكد الدكتور عمرو مصطفي محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وحماية المجتمع من الدخلاء على المهن الطبية.