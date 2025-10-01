سوهاج- عمار عبدالواحد:



شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة (كن مستعداََ)، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وتعد إحدى آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بالشراكة مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وعدد من كبرى المؤسسات الدولية.



وأكد النعماني، على مبادرة "كن مستعداََ" تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز جاهزية طلاب السنوات الأخيرة بالجامعة، وبناء جيل من الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تنمية المهارات التقنية والشخصية وريادة الأعمال لديهم، مضيفاً أن المبادرة تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.



وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تستهدف الطلاب والخريجين بالجامعات المصرية، وتقدم برامج تأهيلية متخصصة يتم تنفيذها داخل مراكز التطوير المهني، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل 4 مسارات تدريبية، الأول هو مسار الاستعداد المهني ويتم تنفيذه داخل مراكز التطوير المهني بالجامعات، أما الثلاث مسارات الأخرى يتم تنفيذها أونلاين، وهي مهارات رقمية والذكاء الاصطناعي، ومسار ريادة الأعمال، ومسار التميز المؤسسي.



وقال الدكتور سيد جبريل مدير مركز التطوير المهنى بالجامعة، أن رئيس الجامعة شهد ختام المرحلة الأولى من المبادرة، والتى استمرت على مدار 5 أسابيع خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مضيفاً أن المرحلة الأولى تم فيها عقد 16 دورة تدريبية، وشارك فيها 350 متدرب بمختلف الكليات، موضحاً أن التدريب يهدف إلى إكساب الطلاب والخريجين مهارات الاستعداد المهني والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي والمهارات التوظيفية التي تساهم في حصوله على فرصة عمل، إلى جانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.