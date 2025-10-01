الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



أكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن مدارس المحافظة خالية تمامًا من أي أعراض للأمراض المعدية أو الجلدية، مشيرًا إلى عدم رصد أي حالات إصابة بين الطلاب حتى الآن، وفقًا لما ورد من الجهات الصحية المختصة.



وأضاف "أبوزيد" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مديرية التربية والتعليم وفرق الطب الوقائي والصحة المدرسية والتأمين الصحي، لضمان التدخل الفوري حال ظهور أي حالة، مؤكدًا أن المدارس تخضع لتعقيم مباشر ونظافة دورية كإجراء وقائي للحفاظ على صحة الطلاب.



وأوضح وكيل الوزارة أنه في حال اكتشاف أي حالة مرضية، يتم التعامل معها فورًا بعزلها عن باقي الطلاب وتعقيم المدرسة بالكامل، إلى حين تماثل الحالة للشفاء، وذلك ضمن خطة وقائية متكاملة بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة".



خطة وطنية لتعزيز الصحة المدرسية



تأتي هذه التصريحات في سياق الخطة الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، استعدادًا للعام الدراسي 2025/2026، والتي تهدف إلى مواجهة الأمراض الوبائية والمعدية داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة على مستوى الجمهورية.



وتشمل الخطة تعزيز التواجد الصحي داخل المدارس من خلال فرق الطب الوقائي والزائرات الصحيات، إلى جانب توفير التطعيمات اللازمة، وتنفيذ برامج تغذية لتحسين التحصيل الدراسي. كما تتضمن إعداد خريطة صحية لرصد الأمراض المعدية، وتفعيل الفحص الطبي الشامل عبر القوافل الطبية، وتوزيع ملصقات توعوية وإرشادات صحية داخل المنشآت التعليمية.



وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتأمين الطلاب صحيًا، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتدريب الكوادر الطبية والمدرسية على التعامل السريع مع أي حالة مشتبه بها، بما يضمن سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.