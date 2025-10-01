محافظات - مصراوي:

شهدت قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عملية أمنية واسعة النطاق انتهت بـالقضاء على أخطر بؤرة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والسلاح، والتي كانت تشكل خطرًا على منطقة وجه بحري بأكملها.

أسفرت العملية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بينهم زعيم التشكيل، وإلقاء القبض على 5 متهمين آخرين، عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الأمن.

كانت البؤرة الإجرامية تتخذ من الضهرية وكرًا لها، مستغلة موقعها المتاخم لمحافظات البحيرة والغربية، والذي يفصله مجرى نهر النيل، حيث استخدم المجرمون المراكب النيلية كطريق للهروب من الملاحقات الأمنية.

ولقى السيد البحيري زعيم التشكيل الإجرامي مصرعه في المواجهة، وهو مسجل خطر له سجل إجرامي حافل، وسبق اتهامه في 29 قضية متنوعة (سرقة، سلاح، مخدرات)، ومطلوب في 12 جناية، وصادر ضده أحكام قضائية تتجاوز 100 عام.

أما باقي العناصر التي تم تصفيتها أو ضبطها، هم متهمون سابقون ومحكوم عليهم بأحكام بالسجن والسجن المؤبد في جنايات قتل، واتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية، وسرقة بالإكراه.

تابعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ونشاط البؤرة، وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وبمجرد رصد تحركاتهم، بادر المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، مما اضطر الأمن للتعامل بالمثل.

أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع السيد البحيري و 6 مجرمين آخرين، فيما نجحت الحملة في ضبط 5 عناصر إجرامية أخرى كانوا ضمن التشكيل، ونجحت قوات الأمن في ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة والأسلحة تقدر قيمتها السوقية بـنحو 10 ملايين جنيه، شملت: 60 كيلو جرامًا من الحشيش، و2 كيلو جرام هيروين خام، إلى جانب ضبط 16 قطعة سلاح متنوعة ما بين (4 بندقية آلية مطموسة الأرقام، و5 بنادق خرطوش ماركة العقرب، و2 طبنجة عيار 9 مللي)، بالإضافة إلى 10 خزن آلية، وعدد كبير من الذخائر الحية.

كما ضبطت قوات الأمن، سيارة ربع نقل، وسيارة نقل جامبو، وتروسيكل، و2 قارب صيد كان يستخدمها المتهمون لترويج ونقل المخدرات عبر النيل والهروب من الملاحقات، تم التحفظ على الجثامين والمضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

