بالصورـ محافظ أسيوط يعلن استلام شحنة أدوية لدعم القطاع الصحي

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن استلام شحنة جديدة من الأدوية مقدمة كتبرع من إحدى شركات الأدوية بالقاهرة، إلى جانب 10 كراسي كهربائية متحركة، وذلك لتوزيعها على أقسام استقبال الطوارئ والعنايات المركزة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وتسليم الكراسي لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الحالات المستحقة من ذوي الإعاقة، دعمًا لحقوقهم في التنقل والدمج المجتمعي.

جاء ذلك خلال مراسم الاستلام التي جرت أمام ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيهاب عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، ونفيسة عبدالسلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والطبية.

وأوضح المحافظ أن الشحنة تضم كميات متنوعة من أدوية الطوارئ، سيتم توزيعها بشكل عاجل على مستشفيات المحافظة، لا سيما أقسام الاستقبال والعنايات المركزة، وفقًا للاحتياجات الفعلية التي تم رصدها من خلال المتابعة الميدانية والتقارير الفنية.

وأكد اللواء أبوالنصر أن هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير القطاع الصحي وتوفير خدمات طبية لائقة للمواطنين، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تضطلع به مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم جهود الدولة، وتعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة. كما أشار إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والتأمين الصحي لضمان وصول الأدوية لمستحقيها، ومع مديرية التضامن الاجتماعي لتسليم الكراسي الكهربائية للفئات المستحقة.

واختتم المحافظ تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للشركة المانحة، مؤكدًا استمرار المحافظة في بذل أقصى الجهود لتلبية الاحتياجات الطبية والاجتماعية العاجلة، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.