أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، يرافقه حرمه والمستشارة الثقافية لوسي شنبتيانكوفا، وذلك في إطار ختام فعاليات مشروع جمعية شباب رجال الأعمال للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يهدف إلى دعم الفتيات وذوي الهمم والعاملين بالمهن الصغيرة، وتوفير فرص أكبر للتأهيل والتشغيل.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبرامج تدريب الشباب، إلى جانب مشروعات إعادة تدوير الأجهزة الطبية والإلكترونية، بما يسهم في دعم الأنشطة التنموية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء إمكانات محافظة أسيوط في الصناعات اليدوية والتراثية، مثل "التلي" و"الكليم العدوي" وصناعة الإكسسوارات والحُلي، مشيرًا إلى جهود تطوير مركز تدريب "خان الخليلي" بالمحافظة لإحياء تلك الحرف الأصيلة.

كما أكد اهتمام الدولة بتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي، واعتماد إعادة التدوير كمدخل لخلق فرص عمل جديدة تدعم مسار التنمية المستدامة، موجّهًا بتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بترشيح عشر جمعيات أهلية لعقد شراكات مستقبلية مع الجانب التشيكي.

من جانبه، أعرب السفير التشيكي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

واختُتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، حيث أهدى اللواء هشام أبوالنصر درع المحافظة للسفير التشيكي، تقديرًا للعلاقات المتميزة بين الجانبين.