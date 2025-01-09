محافظ الدقهلية يعلن بدء عرض أسعار الخضروات آليًا في المنافذ (صور)

تنفيذ 46 ألف فعالية ضمن مبادرة "بداية" في المنيا خلال 100 يوم

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن بدء التنفيذ الفعلي لآلية عرض أسعار الخضروات الأساسية في 3 منافذ، مع العمل على تفعيل الآلية في باقي المنافذ بالمحافظة.

وتتمثل الآلية في عرض أسعار السلع الغذائية من الخضروات على شاشات إلكترونية تدار من قبل مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، لتباع بأسعار حقيقية دون مغالاة أو استغلال من قبل البائعين.

وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على ضمان التزام البائعين في حي شرق وغرب المنصورة ببيع الخضروات الأساسية وفق الأسعار الاسترشادية التي تم تحديدها بعد دراسة أسعار سوق الجملة، مع هامش ربح بسيط.

وأضاف مرزوق أن المحافظة قامت باستحداث هذه الآلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، حيث سيتم عرض أسعار 6 أصناف من الخضروات الأساسية على الشاشات الإلكترونية، تشمل البطاطس، الطماطم، الباذنجان، الخيار، البصل، والفلفل.

كما يتم تحديث الأسعار بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق.

وأشار المحافظ إلى أن الشاشات تعمل عبر شبكة تدار من قبل مركز السيطرة والتحكم، وتتم متابعة البيانات أولًا بأول لمنع التلاعب في الأسعار، مع ربط الأسعار مباشرة من قبل المحافظة فقط. وتحتوي الشاشات على أرقام هواتف الجهات الرقابية لتسهيل الإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار.

وأكد مرزوق أن المحافظة تأمل في تفاعل المواطنين مع هذه الآلية بالإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار لضمان حقوقهم، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق.

كما شدد على أن المحافظة ستتابع تشغيل الشاشات بشكل مستمر لضمان عدم تعطيلها، ومنحت مهلة 72 ساعة لباقي المنافذ للانتهاء من تركيب النظام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام.