مصرع شاب وإصابة 4 في حادث تصادم بالمنوفية - صور

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية وتوكتوك، أمام قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كشف مصدر طبي مسؤول لموقع "مصراوي" أن المتوفى يُدعى "خالد.ا.ش" 21 عامًا، مقيم قرية البتانون بمركز شبين الكوم، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى التعليمي، فيما استقبل قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى الجامعي، 4 مصابين جراء الحادث.