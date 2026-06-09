قرّر قاضي المعارضات بمدينة شرم الشيخ، اليوم، إخلاء سبيل الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة شرم الشيخ"، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها بنشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إخلاء سبيل فتاة شرم الشيخ بكفالة 5 آلاف جنيه

وتواجه المتهمة اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق محتوى خادشًا للحياء العام، بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل قضية فتاة شرم الشيخ



وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء عددًا من مقاطع الفيديو المنشورة عبر حساب المتهمة على تطبيق "تيك توك"، حيث اعتبرت الجهات المختصة أن المحتوى المنشور يتضمن مخالفات للآداب العامة، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمة.

اعترافات فتاة شرم الشيخ



وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها قامت بنشر المقاطع المصورة عبر حساباتها الإلكترونية بهدف تحقيق عائد مادي من المشاهدات والتفاعل، وفق ما ورد بمحاضر التحقيق.

وجرى تحرير المحضر رقم 5461 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وأُحيلت القضية إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت في وقت سابق حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل تجديد حبسها لمدة 15 يومًا لاستكمال التحريات والفحوص اللازمة.

استمرار التحقيقات مع فتاة شرم



وفي جلسة نظر أمر الحبس، قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحريات والتقارير الفنية.