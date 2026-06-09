أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس إطلاق البرامج "العلاجية الصيفية" لطلاب المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، وذلك خلال الفترة أول يونيو 2026 وحتى نهاية أغسطس بجميع مدارس التعليم الابتدائي على مستوى المحافظة.

برامج لتقوية الطلاب دراسيًا

ويستهدف البرنامج طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي الذين لم يجتازوا التقييم النهائي أو لم يحققوا نسبة حضور 60% خلال العام الدراسي 2025/2026، بالإضافة إلى الطلاب دون المستوى الدراسي بالصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي من خلال خطة علاجية متكاملة تراعي الفروق الفردية وتستهدف رفع كفاءة التحصيل الدراسي لديهم.

دعم العملية التعليمية

وأكدت ثريا منصور وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن المديرية تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير كافة أوجه الدعم التعليمي التي تساعد الطلاب على تحسين مستواهم الدراسي واكتساب المهارات الأساسية اللازمة لمسيرتهم التعليمية.

البرامج العلاجية الصيفية للطلاب

وأضافت أن البرامج العلاجية الصيفية تمثل فرصة حقيقية للطلاب لاستعادة الثقة بأنفسهم وتنمية قدراتهم التعليمية، مشيرة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم من خلال نخبة من المعلمين والمعلمات أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة، وفق أساليب تعليمية حديثة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال فترة الإجازة الصيفية.



ودعت وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الانتظام في هذه البرامج والاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة خلالها، ووصفتها بأنها فرصة لاستثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأبناء وفرصة مهمة لتحقيق النجاح والتفوق.



وأوضحت سحر الخولي وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن البرامج العلاجية الصيفية تمثل خطوة مهمة نحو معالجة الفاقد التعليمي وتنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب، بما ينعكس إيجابًا على مستواهم الدراسي ويؤهلهم لبداية أكثر قوة وتميزًا مع العام الدراسي الجديد.