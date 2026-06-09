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مصرع شاب سقط من شرفة عقار بمنطقة السوق في شبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

10:01 ص 09/06/2026

جثة ارشيفية

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شهد شارع الشعراوي الجديد بمنطقة السوق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى سور شرفة أحد العقارات، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

تفاصيل مصرع شاب سقط من شرفة عقار بشبرا الخيمة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الشاب سقط من ارتفاع شاهق، ما أدى إلى وفاته في الحال.

نقل جثمان الشاب إلى المستشفى

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرة المتوفى.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص جميع الملابسات المحيطة بالحادث، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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شبرا الخيمة القليوبية الإسعاف

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