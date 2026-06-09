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مأساة عرابة أبو عزيز.. وفاة عاملين إثر انهيار حفرة بئر عليهما بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

09:51 ص 09/06/2026

مصرع شابين - أرشيفية

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لقي شابان مصرعهما، إثر انهيار كميات من الأتربة والرمال عليهما أثناء العمل في حفر بئر بقرية عرابة أبو عزيز دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ بانهيار حفرة بئر على شخصين خلال أعمال الحفر بقرية عرابة أبو عزيز.

تفاصيل مصرع عاملين أثناء حفر بئر

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية مصرع كل من "محمد. ر" 28 عامًا، ويقيم بقرية الوقدة، و"إبراهيم. م" 24 عامًا، ويقيم بقرية بني وشاح، وذلك بعد انهيار الأتربة والرمال عليهما أثناء العمل في حفر البئر.

انتشال الجثتين ونقلهما للمشرحة

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسوهاج بقوات الإنقاذ البري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الجثتين من أسفل الأتربة والرمال، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

التحقيق في ملابسات مصرع عاملين أثناء حفر بئر
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سوهاج الحماية المدنية النيابة العامة

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