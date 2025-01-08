تأجيل محاكمة المتهمة بقتل جارتها المسنة وتقطيعها في الفيوم إلى فبراير

الفيوم - حسين فتحى:

أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة بقتل جارتها وتقطيعها وإلقاءها في الحقول حتى تأكلها الكلاب، لسرقة قرطها الذهبي، إلى الرابع من فبراير القادم، لعدم حضور محام المتهمة.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، بأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

كانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الماضية لأقوال المتهمة التي ادعت عدم ارتكابها للجريمة وأن هناك شخصين لم تذكرهما هما وراء الجريمة وأنها كانت نائمة لا تعلم شيئًا عن الواقعة، وقد اعترفت بارتكابها الجريمة حتى لا تتسبب في أذى لأبنائها، وقررت المحكمة إحالة المتهمة إلى مستشفى الأمراض النفسية لبحث حالتها ومدى مسئوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة، وحددت جلسة اليوم لنظر القضية، إلا أن غياب محام المجني عليها دفع المحكمة لتأجيل القضية إلى فبراير المقبل.

ترجع وقائع القضية إلى اليوم الأخير من شهر إبريل الماضي عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور قسم شرطة أبشواي، بعثور أحد المزارعين على أعضاء بشرية داخل حقله بنجع كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود مفتاح، مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع غرب، وأشرف على نقل أشلاء السيدة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتبين أن الأشلاء لسيدة مسنة تدعى عائشة محمد صاوي، 65 عامًا، ربة منزل، مقيمة كفر عبود بمركز أبشواي وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام.

وكشفت التحريات، أن وراء مقتلها سيدة تدعى "وفاء. أ. ص" 52 عامًا، ربة منزل، جارة القتيلة، وأن المتهمة اقتحمت منزل المجني عليها ليلًا وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم قامت بطعنها بـ"سكين" ثم أحضرت ساطور وقطعت جثتها وألقت بأجزاء جسدها في الحقول القريبة من القرية، ظنا منها بأن الحيوانات الضالة ستلتهم جسد العجوز، من أجل سرقة قرطها الذهبي.