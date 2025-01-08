السجن المشدد لعامل ونجل عمه بتهمة الاتجار بالمخدرات في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على عامل، والسجن المشدد 6 سنوات على نجل عمه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش، وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 12556 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام "إبراهيم. م. إ" 20 عامًا، عامل، ونجل عمه "إبراهيم. إ. إ" 21 عامًا، عامل، مقيمان دائرة قسم ثان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزة أحدهما 20 أمبول لمادة الشابو المخدر، وبحوزة الآخر 28 أمبول لمادة الشابو المخدر و16 قطعة حشيش مختلفة الأحجام والأوزان و3 أكياس لمادة الشابو وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" ومبلغ مالي.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما.