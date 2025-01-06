بالصور.. خطة جنوب سيناء لحماية المحافظة من أخطار السيول

جنوب سيناء – رضا السيد:

قامت محافظة جنوب سيناء، بعدة إجراءات لمواجهة موسم السيول، لحماية المواطنين والمنشآت والطرق وأعمال التنمية الخاصة بالبنية التحتية من التدمير، وذلك من خلال إطلاق حملات مكثفة لتطهير وتنظيف مخرات السيول بكافة المدن المحافظة، بالتوازي مع استكمال مشروعات الحماية من السيول، لتصل تكلفة المنظومة الحماية بالكامل إلى نحو 3,5 مليار جنيه.

قال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن الإدارة قامت بتنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول، تمثلت في 55 سدة، و15 خزان أرضي، و88 حاجز إعاقة، و36 قناة صناعية، و293 بحيرة جبلية وصناعية، و8 معبر ايرلندي، و13 بربخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 3,25 مليار جنيه.

وأوضح مدير إدارة المياه الجوفية في تصريح اليوم، أن إجمالي السعة التخزينية للبحيرات التي جرى إقامتها بهدف تخزين مياه السيول للاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة بلغت 88 مليون متر مكعب من الماء، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت بتنفيذ تعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية التأكد من جاهزية أعمال الحماية من أخطار السيول، والمعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأكد أنه جاري تنفيذ مجموعة من الدراسات الهيدرولوجية لاستكمال منظومة حماية المحافظة من أخطار السيول، وذلك بمدن "رأس سدر، أبورديس، دهب، نويبع، طابا"، وتتضمن عدد من البحيرات والسدود وحواجز الإعاقة.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات، بينهما 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمنطقة وادي بعبع التابع لمدينة أبورديس بتكلفة 132,8 مليون جنيه، لتخزين 13 مليون متر مكعب من المياه، وحماية المدينة من تدمير البنية التحتية، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 65%.

وعن أعمال رفع الكفاءة والتأهيل، قال مدير الإدارة، إنه جرى المرور على كافة أعمال الحماية التي جرى تنفيذها للتأكد من كفاءتها، إضافة إلى رفع كفاءة بعض الأعمال بمدن "طور سيناء، أبورديس، دهب"، بتكلفة 26 مليون جنيه.

جدير بالذكر، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ، أو حدوث أية تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها لتسهيل تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تكليف مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتواصل معه على مدار اليوم للوقوف على مجريات الأمور أول بأول.