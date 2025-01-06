بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد حي جنوب المنصورة الجديد ويصدر توجيهات عاجلة

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، منطقة "مقترح حي جنوب المنصورة" بمدينة المنصورة لمتابعة التشغيل التجريبي للحي المقترح.

وكلف المحافظ، أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بالبدء في رفع كفاءة وتطوير سوق السيارات بمنطقة المجزر بالمنصورة، وباستمرار أعمال رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالحي المقترح والتي بدأت بالأمس، ورفع كفاءة الشوارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

كما وجه محافظ الدقهلية، بزيادة عدد العمال وتخصيص معدات نظافة للمنطقة خلال التشغيل التجريبي للحي المقترح واستمرار العمل على رفع أية تجمعات للقمامة في هذه الشوارع ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار اليوم ومتابعة عمل النباشين للحفاظ على مظهر حضاري بكافة شوارع المدينة وكافة المراكز والمدن من أجل المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت شارع الجمهوريه وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس.

وشدد مرزوق، على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا.

وأضاف أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.