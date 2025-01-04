بالصور- بدء تدريب المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة

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البحيرة أحمد نصرة:

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى للمعلمين الجدد ممن وقع عليهم الاختيار بمسابقة 30 الف معلم على وظيفة معلم مادة ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن البرنامج التدريبي يستهدف 1761 معلم ومعلمة، وينفذ داخل 41 قاعة تدريبية على مستوى 18 إدارة تعليمية تحت إشراف مسؤولى التدريب والتطوير التكنولوجى وذلك على مدار 7 أيام خلال الفترة من 4 حتى 12 يناير الجاري.

وأشار الديب أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير كل آليات ومقومات التدريب الناجحة التى يحتاجها المتدربون لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التدريبية وبما ينعكس على المنظومة التعليمية عقب اجتياز المتدربين للبرامج التدريبية التى أقرتها الوزارة والجهات المعنية واستلامهم العمل بالمدارس التابعة للمحافظة.