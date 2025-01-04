"شباب على خطى النور" تصل إلى محافظة المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن وصول المبادرة الوزارية "شباب على خطى النور"، والتي تهدف إلى تنمية وعي الشباب وتعزيز قيمهم الدينية والأخلاقية، من خلال تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية.

وشهدت محافظة المنيا تنظيم إحدى تلك الندوات بمركز شباب ناصر ملوي، بحضور الشيخ أحمد المشد، واعظ بمشيخة الأزهر الشريف ومركز الفتوى الإلكترونية، وتناولت موضوعات متعددة، أبرزها كيفية بناء شخصية سوية، وإدارة الذات بطريقة إيجابية، وتعزيز القيم الأخلاقية، ونشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع.

كما تهدف اللقاءات إلى توعية الشباب والاستماع إلى أفكارهم، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة، وزيادة وعيهم الديني والأخلاقي، بما يعكس روح الدين الإسلامي السمحة، ويُقربهم إلى الله عز وجل.