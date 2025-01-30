إصابة 14 شخصاً في حادث تصادم سيارتين على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل المنيا، اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، الأولى ربع نقل والثانية نصف نقل، مما أسفر عن إصابة 14 شخصاً بكسور وجروح متفرقة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخصاً غالبيتهم عمال، مصابون جميعا بسحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.