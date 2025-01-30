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كارثة على طريق المنصورة.. سيارة طائشة تصطدم بمحطة وقود وتحطم معرض سيارات

12:51 م الخميس 30 يناير 2025
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    سيارة طائشة تصطدم بمحطة وقود وتحطم معرض سيارات (1)
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    سيارة طائشة تصطدم بمحطة وقود وتحطم معرض سيارات (3)
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الغربيةـ مروة شاهين:

شهد طريق "المحلة- المنصورة" الدائري حادثًا مروعًا بعد أن انحرفت سيارة ملاكي مسرعة عن مسارها، ما أدى إلى اصطدامها بإحدى ماكينات تموين الوقود داخل محطة قيد الإنشاء.

تسبب الاصطدام العنيف في إزالة الماكينة من مكانها وتدميرها بالكامل، كما اصطدمت السيارة بثلاث سيارات ملاكي متوقفة أمام معرض سيارات مجاور، مما تسبب في أضرار جسيمة للمركبات والممتلكات.

الحادث تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، حيث انتشرت أنقاض الماكينة والسيارات المتضررة في المكان، وتدخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فور تلقيها بلاغًا من شرطة النجدة، وقامت بإخطار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقًا لكاميرات المراقبة، تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة قبل انحرافها المفاجئ، مما أدى إلى هذه الكارثة التي كان من الممكن أن تتحول إلى مأساة بشرية لو تواجد أفراد بالقرب من مكان الحادث.

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اصطدام سيارة بمحطة وقود تحطم معرض سيارات الغربية
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