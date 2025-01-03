"موتوسيكلات الموت".. مصرع وإصابة 4 صبية في حادث بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين أمام قرية منية عبدالرحمن بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية منية عبدالرحمن "دائرة المركز" ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بالمواجهة أدى إلى وفاة كلا من: "عمر إبراهيم عبد الرازق 18 عاما، مقيم منشأة عبد الرحمن، وأحمد منصور عيد يوسف 17 عاما، ومقيم عزبة السبع التابعة لمركز دكرنس.

فيما أصيب فى الحادث كلا من: "محمود وائل عبد الخالق 18 عاما، ومقيم عزبة إسماعيل التابعة لمركز دكرنس، وشعيب إسماعيل صلاح المتولي 17 عاما، ومقيم عزبة السبع مركز دكرنس".

جرى إيداع جثامين المتوفين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي ونقل أحد المصابين مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج، والمصاب الثاني بمستشفى منية النصر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.