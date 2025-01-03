توقف قلبه وأوجع القلوب.. وداع مؤثر لمدرب عمال المنصورة بعد وفاته أثناء مباراة

الدقهلية- رامي محمود:

شيع المئات من الأهالي بمشاركة الرياضيين بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، جنازة حسن متولي المدير الفني لفريق نادي عمال المنصورة والذي وافته المنية أمس خلال المباراة التي كانت تجمع بين فريقه ونادي طلخا في دوري الدرجة الرابعة على ملعب نادي سماد طلخا.

خرجت الجنازة من مسجد الصادق الأمين "الجمعية الشرعية بمدينة المنصورة عقب صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من الأهالي وأصدقاء الراحل من الرياضيين ومسئولي نادي عمال المنصورة ومدير قطاع الناشئين واللاعبين.

وانطلقت الجنازة من مقر أداء صلاة الجنازة حتى مقابر العيسوي وتشييع الجثمان الى مثواه الأخير وسط حالة من البكاء والعويل لأسرته ولاعبي الفريق.

يذكر أن مباراة فريقي طلخا وعمال المنصورة بدوري الدرجة الرابعة، شهدت أمس الخميس واقعة مأساوية، بعدما لفظ متولي حسن، المدير الفني لنادي العمال أنفاسه الأخيرة أثناء المباراة.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من قوة التأمين المكلفة بتأمين مباراة نادي عمال المنصورة ونادي طلخا الرياضي بوفاة المدير الفني لنادي العمال خلال سير شوط المباراة الأول نتيجة إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ونقله إلى المركز الطبي بمدينة السماد.

وكشف شهود عيان، أن المدير الفني لفريق نادي عمال المنصورة سقط مغشيًا عليه في الدقيقة 40، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة.

وأضافوا أنه جرى نقله على الفور لمجمع طبي لمحاولة إنقاذه وتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه فارق الحياة، وسط حالة من الصدمة بين اللاعبين والإداريين.