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9 أمهات يتنافسن على لقب الأم المثالية فى المنيا لعام 2025

11:14 ص الإثنين 27 يناير 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

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المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أن قصص الكفاح الملهمة وراء ترشيح المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، وبلغ عدد المتقدمات 26 أماً.

وأضاف كدواني، أنه استوفت 9 أمهات من المتقدمات كافة الشروط، منهن 8 أمهات طبيعيات وأم بديلة واحدة.

من جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن معايير الاختيار شملت العطاء المتميز، تشجيع التعليم، دعم المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية، مع تفضيل الأمهات العاملات، الأرامل، أو المطلقات، وتحقيق التوازن بين أفراد الأسرة، خاصة للأمهات البديلات أو الكافلات.

جاء ذلك خلال ترؤس الطحاوي اجتماع لجنة المسابقة، بمشاركة الجهات المعنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وتم اختيار الأمهات المثاليات لتصعيدهن إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتنافس في المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية.

عماد كدواني محافظ المنيا الأم المثالية الأم المثالية لعام 2025
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