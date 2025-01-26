انطلاق فعاليات "الملتقى الأول للمبدع الصغير" في المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات "الملتقى الأول للمبدع الصغير" تحت شعار "مواهبنا مستقبلنا"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح محافظة المنيا، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2025. يقام الملتقى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويهدف إلى دعم الأطفال والشباب الموهوبين في مختلف المجالات الفنية، وتستمر فعالياته حتى 28 يناير الجاري.

حضر الافتتاح عدد من القيادات الثقافية، من بينهم الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مسعود شومان مدير الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي القطاع الثقافي في المنيا.

وأكد المحافظ أن الملتقى يمثل خطوة هامة لدعم وتنمية المواهب الشابة وتحفيز الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، ويعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء. كما أشار إلى أن الملتقى يوفر بيئة ملهمة للإبداع من خلال ورش عمل فنية وأدبية ومعارض ومسابقات تضم مشاركين من مختلف المحافظات.

تضمنت الفعاليات ورشًا فنية وحرفية، إضافة إلى معارض للمنتجات اليدوية والأعمال الإبداعية. وأوضح المسؤولون أن الملتقى يهدف إلى اختيار الموهوبين في مجالات متعددة تشمل المسرح، الأداء الحركي، الموسيقى، الفنون التشكيلية، والأدب، تحت إشراف نخبة من المتخصصين.

وفي ختام اليوم الأول، تم تكريم عدد من رموز الثقافة والفنون، من بينهم الفنان التشكيلي الراحل حسن الشرق، وعدد من المبدعين في مجالات الأدب والفن، تقديرًا لإسهاماتهم الثقافية.