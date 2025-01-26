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جثة و13 مصابًا في حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

11:19 ص الأحد 26 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن انقلاب سيارة ميكروباص رقم "7961 ي م ع"، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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