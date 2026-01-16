بطل "الغاوي".. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ

توفى عن 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان محمد الإمام بطل مسلسل"الغاوي"

شيري عادل وصفية العمري وأحمد بدير في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان محمد الإمام أحد أبطال مسلسل"الغاوي" وذلك بشكل مفاجئ.

وأعلن خبر وفاته المخرج سامح بسيوني، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أدعوا للفنان محمد الإمام بالرحمة والمغفرة، رحمة الله عليك يا حبيبي يا مبدع يا موهوب.. كان مثال للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، محمد الإمام كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الغاوي" مع النجم أحمد مكي، وعرض في موسم دراما رمضان 2025.