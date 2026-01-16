إعلان

بطل "الغاوي".. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ

كتب : هاني صابر

11:04 ص 16/01/2026 تعديل في 12:05 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنان محمد الامام (1)
  • عرض 6 صورة
    الفنان محمد الامام (2)
  • عرض 6 صورة
    محمد الامام مع الفنانين
  • عرض 6 صورة
    محمد الامام ومحمود البزاوي
  • عرض 6 صورة
    غادة عادل ومحمد الامام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان محمد الإمام أحد أبطال مسلسل"الغاوي" وذلك بشكل مفاجئ.

وأعلن خبر وفاته المخرج سامح بسيوني، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أدعوا للفنان محمد الإمام بالرحمة والمغفرة، رحمة الله عليك يا حبيبي يا مبدع يا موهوب.. كان مثال للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، محمد الإمام كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الغاوي" مع النجم أحمد مكي، وعرض في موسم دراما رمضان 2025.

محمد إمام مسلسل الغاوي فيسبوك محمد الإمام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
بطل "الغاوي".. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

بطل "الغاوي".. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

التنقيب عن الذهب ينتهي بمأساة.. العثور على جثة شاب بالمناطق الجبلية في قنا
أخبار المحافظات

التنقيب عن الذهب ينتهي بمأساة.. العثور على جثة شاب بالمناطق الجبلية في قنا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة