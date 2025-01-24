متحف شرم الشيخ ينظم ورشة تعليمية فنية بعنوان "أحلامي التعليمية"

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ، ورشة تعليمية فنية بعنوان "أحلامي التعليمية"، تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم، بهدف ربط المجتمع المحلي من حوله بالأحداث والمناسبات الدولية والمحلية، إضافة إلى التوعية بأهمية توفير بيئة تعليمية جيدة، وتعليم شامل لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة استهدفت الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 16 عامًا، وتضمنت جانب نظري وآخر عملي، واستكشف خلالها الأطفال عبقرية المصري القديم، ومدى التقدم الذي وصل إليه نتيجة اهتمامه بالعلم والتعلم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن فعاليات الورشة بدأت بمحاضرة بسيطة عن العلم والتعلم في مصر القديمة، ودور الكاتب المصري، وأهم الوظائف في مصر القديمة مع التعرف علي أسماء المهن والوظائف باللغة المصرية القديمة بخطها "الهيروغليفي"، والتي يستلهم منها الأطفال طموحاتهم لتكون لبنة لبناء أحلامهم التعليمية.

وأكد، أن الجانب الفني تضمن رسم وتلوين أحلام الأطفال التعليمية المستقبلية، عن طريق رسم وتلوين المهن المستقبلية التي يتمنوا أن يكونوا عليها، سواء عالم، أو طبيب، أو مهندس، أو مستكشف، أو رسام، مشيرًا إلى أن الأطفال أبدوا تفاعلًا ملحوظًا مع فعاليات الورشة، وقضوا وقتًا ممتعًا ومفيدًا.

ولفت إلى لأنه بالتعليم جرى وضع حجر أساس الحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم أجمع، لذا تقوم المتاحف باستكمال مسيرة التعلم، ونقل الحضارة، عن طريق توضيح كيف تقدم المصريين القدماء في مختلف فروع العلوم والفنون والعمارة، واستثمار العلم والحضارة لتحقيق الاستدامة على مدى الأجيال القادمة.