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تبرع بـ12 مليون جنيه لمرضى القلب.. حزن في المنوفية لوفاة رجل الخير وحيد البيه

03:19 م الجمعة 24 يناير 2025
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    رجل الأعمال الخيّر وحيد البيه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (3)
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    رجل الأعمال الخيّر وحيد البيه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (2)
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    رجل الأعمال الخيّر وحيد البيه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (4)
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المنوفية – أحمد الباهي:

سادت أجواء من الحزن والأسى بين أهالي مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عقب وفاة رجل الأعمال الخيّر "وحيد البيه"، الذي اشتهر بمساهماته السخية، سواء في العلن أو في الخفاء، لخدمة مجتمعه. ويستعد الأهالي لتشييع جثمانه وسط مشاعر الفقد والامتنان.

كان "وحيد البيه" قد حظي بتكريم من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قبل عامين، وذلك بعد تبرعه بإنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى منوف العام بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه. تضمنت الوحدة أحدث الأجهزة الطبية العالمية وبرامج متقدمة لعلاج جميع أنواع القسطرة القلبية والتداخلية، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة مرضى القلب وتقليص قوائم الانتظار بالمستشفى.

مرضى القلب محافظة المنوفية وحيد البيه إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
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