مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، و أصيب 5 آخرين بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين بخاريتين، على طريق "بني سويف- الفيوم"، القديم، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين بخاريتين، على طريق "بني سويف- الفيوم"، القديم، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 5 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين مصرع "محمد.ع.ع"، 35 عامًا، موظف، و إصابة نجلتيه "ريتاج"، 9 أعوام، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و"مكة"، 6 أعوام، كدمات و سحجات، و "عبير.و.أ"، 28 عامًا، كسر بالساق اليمنى، و "ريحان.م.ك"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و "أروى.م.ق"، 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.