إعلان

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

02:14 م الجمعة 24 يناير 2025

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، و أصيب 5 آخرين بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين بخاريتين، على طريق "بني سويف- الفيوم"، القديم، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين بخاريتين، على طريق "بني سويف- الفيوم"، القديم، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 5 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين مصرع "محمد.ع.ع"، 35 عامًا، موظف، و إصابة نجلتيه "ريتاج"، 9 أعوام، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و"مكة"، 6 أعوام، كدمات و سحجات، و "عبير.و.أ"، 28 عامًا، كسر بالساق اليمنى، و "ريحان.م.ك"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و "أروى.م.ق"، 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.

بني سويف حادث تصادم مديرية أمن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد معسكر قوات الأمن بسندوب

إعلان

إعلان