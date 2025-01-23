"ساجد".. حكاية أصغر مقاتل "MMA" في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



لم يتجاوز عمره الخمس سنوات، لكن ساجد محمد عوض، ابن محافظة الإسماعيلية، استطاع أن يلفت الأنظار كأصغر لاعب في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

رياضة الـ MMA هي لعبة قتالية مثيرة تجمع بين العديد من فنون الدفاع عن النفس، مثل الجودو، الجوجيتسو، الملاكمة، والمصارعة، وتسمح للمقاتلين باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات والمهارات، سواء كانت ضربات بالأيدي والأرجل، أو إسقاط الخصم على الأرض، وتتميز بقوانينها الصارمة التي تضمن سلامة المقاتلين، وتسمح بمنافسة شريفة وعادلة.

عشق ساجد هذه اللعبة منذ خطواته الأولى، حيث لعب دعم والديه دورًا كبيرًا في صقل موهبته، ليصبح أصغر لاعب قتالي في منطقته.

تعرف ساجد على رياضة الفنون القتالية لأول مرة وهو في عمر السنتين، عندما كان والده يصطحبه إلى تدريباته، ورغم صغر سنه، أظهر الطفل شغفًا كبيرًا واستعدادًا فطريًا لتعلم المهارات القتالية.

يقول والده: “كان يقف بجانب اللاعبين، يراقب حركاتهم بدقة ويحاول تقليدهم. مع الوقت بدأ تدريبات بسيطة تتناسب مع عمره، وسرعان ما تطورت مهاراته بشكل لافت”.

شارك ساجد في مباريات ودية بعمر صغير، لكن أول بطولة رسمية له كانت تحديًا كبيرًا، حيث واجه منافسًا ضعف عمره وبرغم الفارق العمري، نجح ساجد في الفوز بفضل مهاراته وثقته بنفسه، وسط تشجيع حار من الحاضرين الذين أُعجبوا بموهبته اللافتة.

يرى ساجد في والده مثله الأعلى، ويحرص على الالتزام ببرنامج تدريب يومي يناسب عمره الصغير. يشاهد مباريات رياضية مختلفة لتعلم المهارات القتالية وتطوير مستواه، ملتزمًا بتعلم تقنيات جديدة وتحسين لياقته البدنية. يدرك ساجد أن النجاح في هذا المجال يتطلب جهدًا كبيرًا وإصرارًا مستمرًا.

يحظى ساجد بدعم غير محدود من أسرته، والده يرافقه في كل خطوة، ويؤكد: “ساجد يحلم بأن يصبح بطلًا عالميًا يمثل مصر في المحافل الدولية، وأنا واثق أنه سيحقق حلمه”. أما والدته، فتولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم برنامجه الغذائي، وتحرص على تزويده بالطعام الصحي الذي يساعده على بناء جسم قوي. يقول والده: “والدته شريكة أساسية في نجاحه، فهي تهتم بأدق التفاصيل لضمان استمراره في طريقه نحو النجاح”.







