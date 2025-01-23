"اتكفن قبل ما يتجوز".. حكاية "محمود" ضحية العريس سيئ السمعة في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

في حادث مأساوي هزّ قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، لقي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا مصرعه على يد شاب سيئ السمعة تقدم لخطبة ابنة خاله فرفضته العائلة، في واقعة خلفت صدمة عميقة بين أهالي القرية.

بدأت القصة برفض أسرة العروس "ابنة خال الضحية" المتهم بسبب سمعته السيئة، ليشتعل الصراع الذي انتهى بمقتل محمود عبد الله، الشاب الذي دفع حياته ثمنًا لموقف شجاع، حين أنقذ ابن خاله من الموت.

تفاصيل الحادثة كما رواها أفراد الأسرة

"اتكفن قبل ما يتجوز"، بهذه الكلمات بدأت شقيقة المجني عليه حديثها لـ"مصراوي"، مشيرة إلى أن شقيقها يدعى محمود عبد الله، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وكان يقيم بقرية دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأوضحت أن الواقعة بدأت عندما تقدم المتهم لخطبة ابنة خالها، لكن الأسرة رفضت ارتباطه بها بسبب سلوكه وسمعته السيئة، مضيفة: "المتهم هاجم شقيق العروس وطعنه بجوار القلب، لكن شقيقي أنقذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

الضحية احتفل بعيد ميلاده منذ شهر

وتابعت بمرارة: "قاله أنت أنقذته يعني أنا هموتك"، مشيرة إلى أن المتهم تربص لشقيقها لأنه ساعد ابن خاله، حتى انتهز الفرصة واعتدى عليه بعدة طعنات متفرقة، وخنقه بقميصه ورغم محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وأضافت: "شقيقي كان يحتفل بعيد ميلاده منذ شهر بعد أن أتم العشرين من عمره"، مشيرة إلى أن الجثمان شُيّع في جنازة مهيبة بالقرية، حيث ووري الثرى في مقابر العائلة.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة طنطا يفيد بمقتل شاب على يد آخرين في قرية دفرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد إجراء التحريات اللازمة ونصب الأكمنة الثابتة والمتحركة، وجرى إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.