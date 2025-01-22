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انقلبت بهما السيارة في الترعة.. تشييع جثماني مواطن وابنته بالمنوفية (صور)

07:49 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    تشييع جثماني مواطن وابنته بالمنوفية (3)
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    تشييع جثماني مواطن وابنته بالمنوفية (5)
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    تشييع جثماني مواطن وابنته بالمنوفية (6)
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    تشييع جثماني مواطن وابنته بالمنوفية (7)
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    تشييع جثماني مواطن وابنته بالمنوفية (2)
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المنوفية- أحمد الباهي:

شيّع المئات من أهالي قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، جثماني شخص وابنته "7 سنوات" لقيا مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة عمروس وسقوطها بترعة الباجورية.

وكان مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، قد شهد صباح اليوم انقلاب سيارة ملاكي يستقلها شخص يُدعى أحمد رضا محمد، 39 عامًا، ونجلته "ديما"، 7 أعوام، بعدما سقطت سيارتهم في ترعة الباجورية، وتدخلت رئاسة المدينة وانتشلت من خلال معداتها السيارة من المياه، فيما جرى نقل ضحيتي الحادث إلى الوحدة الصحية بقرية كفر ربيع.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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قرية كفر ربيع مركز تلا المنوفية النيابة العامة انقلاب سيارة ملاكي ترعة الباجورية
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