"الباجورية بلعت الملاكي".. مصرع شاب وطفلته في حادث مأساوي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى رجل وابنته من قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة عمروس وسقوطها بترعة الباجورية.

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، متابعتها للحادث الأليم، لافتة إلى أن المتوفى يُدعى أحمد رضا محمد حسانين، 30 عامًا، وابنته "ديما" 7 أعوام، مؤكدة رفع السيارة ونقل الجثمانين إلى الوحدة الصحية بكفر ربيع.