بالصور- احتفالية لتوزيع مشروعات تربية الدواجن بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:



نظمت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، احتفالية لتوزيع مشروعات تربية الدواجن على المرأة المعيلة بمدينة الطور مجانًا، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، بواقع 30 نموذج دواجن، كل نموذج يضم 20 دجاجة، بحضور الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور أحمد الحاوي، منسق مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة، والدكتورة داليا أبوزيد، بمركز بحوث الصحراء ورئيس برنامج دعم المرأة المعيلة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقدم الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، الشكر لمركز بحوث الصحراء على التعاون مع المديرية في مجالات التنمية الزراعية، ومنها تنمية الثروة الداجنة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جيدة للمرأة، وتساهم في تحسين دخل الأسرة، مؤكدًا أن جنوب سيناء لديها اكتفاء ذاتي من دجاج التسمين وتصدر للمحافظات الأخرى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن نموذج دواجن التي جرى توزيعها لديها قوة تحمل أكبر للظروف المناخية، وتعد نواة لبناء مشروع صغير يدير عائد مادي مناسب، ويعمل على زيادة الدخل الأسري، لافتًا إلى أنه في حالة رغبة أي سيدة في زيادة العدد سيجري التواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن لتلبية رغبتها بأسعار مخفضة.

وأكد أن القطاع الزراعي بالمحافظة في تنامي مستمر، إضافة إلى كونه من أفضل وأجود المنتجات الزراعية الأورجانيك، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء جمعية التسويق للمنتجات السيناوية بالمديرية، وتضم وحدة خاصة بتسويق منتجات المرأة، وحدة للتعاقد مع متعهدي التسويق خلال مواسم الإنتاج للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة داليا أبوزيد، بمركز بحوث الصحراء، إنه جرى تدريب السيدات على إدارة مثل هذه النماذج من المشروعات، لتحقيق النجاح والاستدامة، لافتة إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحويل السيدات السيناوية لإقامة المشروعات المنتجة للبيض، ومركز بحوث الصحراء مستعد لتسويق هذا الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي، التي تسعى بكافة أجهزتها لخدمة السيدة السيناوية.

ولفتت إلى أنه سيجري تنظيم دورات لتدريب السيدات على كيفية صناعة العلف لزيادة القيمة الغذائية للعلف، والتدريب على مناحل العسل و الزراعات المنزلية.

وأوضح الدكتور أحمد الحاوي، منسق مشروعات التنمية الزراعية، أن جنوب سيناء شهدت تطور كبير في التنمية الزراعية خلال الفترة الحالية، مما سيساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن نماذج الدواجن تضم 1000 دجاجة بياضة، بواقع 400 سلالة أجنبية عالية الإنتاج، و 600 محلي، لخدمة 20 أسرة، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أنه سبق وتم دعم هذه الأسر ببطاريات لتربية الدواجن.

شهد الإحتفالية، الدكتورة نهى الحسيني، مقرر فرع القومي للمرأة بجنوب سيناء، ورشا مصباح، مسؤولة وحدة تكافئ المرأة بالمحافظة.







