تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد الخامس بمدينة دهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتاح إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، اليوم الأربعاء، سوق اليوم الواحد الخامس على مستوى المحافظة، والمقام بمنطقة العصلة تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بحضور عدد كبير من مشايخ وعواقل القبائل البدوية بالمدينة.

وتجول وكيل وزارة التموين، ورئيس المدينة، داخل السوق للتأكد من توافر السلع، وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، والوقوف على مدى جودة السلع الغذائية وغير الغذائية.

وقال وكيل وزارة التموين، إن هذا السوق يعد الرابع على مستوى المحافظة، بعد إقامته بمدن "شرم الشيخ، طور سيناء، رأس سدر، أبورديس"، بمشاركة جميع التجار والمحلات التي توجد في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد أن السوق يحتوي على كافة السلع بنسب تخفيضات متفاوتة تتراوح بين 20 حتى 30%، مؤكدًا أن السوق يضم كافة السلع الغذائية الأساسية "أرز، مكرونة، زيت، سمن، سكر، وكافة أنواع البقوليات الجافة"، والسلع الغير الأساسية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بفروع دلتا ماركت التابعة لمديرية التموين، إضافة إلى مشاركة بعض تجار الجملة والتجزئة بالمدينة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن السوق تضمن أيضًا كافة أنواع الخضروات والفاكهة، والملابس والأحذية، والمخبوزات، والمنظفات والأدوات المنزلية، والأدوات والمعدات الخاصة بالزراعة، والأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة والمصنعة، والبيض.

وشهد السوق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء كافة السلع.